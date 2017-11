Työmaita pitkin keskustaa - autoilu Joensuussa muuttunut entistä hankalammaksi

Joensuun keskustassa autoilu on muuttunut viime viikkoina entistä hankalammaksi. Torikadun ja Koskikadun risteys suljettiin liikenteeltä toriparkkityömaan vuoksi. Samaan aikaan katuja on suljettuna myös Joensuun kaupungin työmaiden takia. Yksi suljetuista kaduista on Niskakatu, jossa kaivetaan Kirkkokadun ja Koulukadun välissä.