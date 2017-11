Kiinalaisia matkailijoita houkutellaan Pohjois-Karjalaan hoitavalla musiikilla

– Haluamme tarjota Kiinan ikäihmisille ja lapsille sanatonta kieltä, musiikkia. Se on globaalia ja koskettaa kaikkialla, vakuuttaa toimitusjohtaja Maija-Riitta Hirvonen joensuulaisesta Ääniavara Oy:stä.

Hirvonen esittelee itsensä muun muassa musiikkiterapeutiksi ja tuotekehittäjäksi.

– Kiinassa musiikin terapeuttista hyödynnettävyyttä ei ole ajateltu samalla tavalla kuin meillä. Kun tapasin kiinalaisia leirikoulujen ohjaajia ja matkailualan ammattilaisia, he ihastuivat suuresti musiikin hoitavaan merkitykseen, mihin yhdistyy myös pedagogisuus.

Hirvonen ideoi kiinalaisille leirikouluja, joissa lapset ja ikäihmiset voisivat yhdessä nauttia luonnosta ja musiikista.

Ääniavara on yksi 21 yrityksestä, jotka ovat mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisessä Fefe- eli Further East from the East -hankkeessa.

Kaksi vuotta kestänyt hanke on tukenut yrityksiä kansainvälistymisessä ja ikääntyvien hyvinvointia edistävien verkostojen luomisessa Suomessa ja Kiinassa.

Sosiaalisen myyntityön valmentaja Sani Leino antoi neuvoja siitä, miten kaukana oleviin asiakkaisiin saa kontaktin.

Asioita voi hoitaa verkossa, mutta sielläkin suhteen rakentaminen on tärkeää.

Leino painotti sitä, että kun asiakkaaseen otetaan kontakti sosiaalisessa mediassa, hänet tulee kohdata samalla tavalla kuin fyysisessä tapaamisessakin.

