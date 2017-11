Jouni Mattila itsenäisyysjuhlan vieraana Outokummussa

Outokummun luterilaisessa seurakunnassa vietetään ensi sunnuntaina Suomi 100 -itsenäisyysjuhlaa.

Juhlan aloittaa kello 10 alkava messu, jonka aiheena on ”Antakaa toisillenne anteeksi”. Messussa saarnaa vapaaehtoinen julistustyöntekijä Pirkko Laakkonen, liturgina on kirkkoherra Markku Vasara. Mukana on myös Outokummun seurakunnan kirkkokuoro johtajanaan kanttori Marja Pärnänen. Messun jälkeen on kahvitarjoilu seurakuntasalissa.

Kahvitarjoilun jälkeen alkaa varsinainen itsenäisyysjuhla kirkkosalissa.

Juhlapuheen on lupautunut pitämään eversti evp Jouni Mattila (kuvassa). Hän toimi aiemmin Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkönä. Eläkkeellä ollessaan hän on Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin, Reserviupseeripiirin ja Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja sekä sotaveteraanijärjestöjen välinen perinneyhdyshenkilö Pohjois-Karjalassa.

Juhlassa ovat mukana myös Outokummun ja Polvijärven kirkkokuorot. He laulavat isänmaallisia lauluja ja virsiä sekä Finlandia-hymnin.

Järjestäjinä ovat Outokummun ja Polvijärven seurakunnat sekä Suomen Raamattuopisto.