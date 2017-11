Kolari todennäköinen kolmessa tasoristeyksessä Pohjois-Karjalassa - katso vaarallisimmat risteykset kartalta

Pohjois-Karjalan vilkkaimmassa tasoristeyksessä Joensuun Jukolankadulla vältytään junan ja auton törmäykseltä kolmen prosentin todennäköisyydellä seuraavien kymmenen vuoden aikana, arvioi Liikennevirasto. Risteyksessä on puomit ja riittävä näkyvyys, mutta kolaririski on 17. korkein valtion raiteiden 2 780 tasoristeyksestä, joista varolaitteettomia on 2 100.