Uudistunut Jelli yhdistää yhdistykset ja ihmisen

- Paikkakuntakohtainen jaottelu helpottaa itseään lähellä olevan tiedon löytämistä. Teema-jellien kautta pääsee taas sisälle siihen, mitä kaikkea yhdistyksillä on tarjolla vaikkapa lapsiperheille tai mielenterveyteen liittyen, Jellin toiminnasta vastaava Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen viestintäkoordinaattori Marleena Laakso kertoo.

Uudistuksen yhteydessä Jelli on siirretty uuteen tekniseen ympäristöön ja samalla on päivitetty Jellin visuaalista ilmettä.

Jelli.fi -palvelulla on kuukausittain lähes 5000 käyttäjää ja joka toinen viikko lähetettävällä Jelli-uutiskirjeellä on yli 1000 tilaajaa. Palvelussa on perustiedot kaikkiaan 646 yhdistykseltä tai järjestöltä. Sen lisäksi palvelussa on tällä hetkellä lähes 90 tulossa olevaa tapahtumaa ja 180 erilaista toimintaryhmää tai muuta toimintaa.

Jellin tavoitteena on madaltaa kynnystä osallistua järjestöjen toimintaan ja helpottaa järjestötoimijoiden verkostoitumista. Tarjolla on muun muassa monenlaista toimintaa, tukea, vertaisryhmiä, vapaaehtoistehtäviä sekä tapahtumia. Jellin käyttäjinä on yhdistyksiä ja järjestöjä, eri alojen ammattilaisia, viranomaisia sekä kansalaisia.