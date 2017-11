Perinteiset ystävyysmessut Joensuussa jälleen lauantaina

Joensuun Kansainväliset ystävyysmessut järjestetään lauantaina jo 29. kerran. Kauppakeskus Isossa Myyssä pidettävillä messuilla on mahdollisuus tutustua eri maiden ystävyysseurojen toimintaan ja tehdä ostoksia. Tarjolla on leivonnaisia, ruokia ja muita tuotteita.

Ensimmäiset ystävyysmessut järjestettiin vuonna 1988. Tuolloin Joensuun suomalais-ranskalaisen yhdistyksen Raili Lauritsalo, Joensuun Kiina-Seuran Markku Kirsi ja silloinen Joensuun yhteiskoulun lukion rehtori Erkki Alho toteuttivat yhteisenä ponnistuksena ensimmäiset messut Karjalantalolla.

Messujen tapahtumapaikkana on ollut myös Joensuun normaalikoulu sekä Lyseon lukio. Viime vuosina messut on järjestetty Isossa Myyssä.

Tänä päivänä messujen järjestelyissä on mukana 13 eri yhdistystä ja seuraa. Vetovastuussa on tällä kertaa Joensuun Suomi–Saksa-yhdistys yhdessä Joensuun Pohjola-Nordenin kanssa.

Kullakin seuralla on omat vetotuotteensa. Suomi–Saksa-yhdistyksellä se on aito ja alkuperäinen jouluhalko.

– Sitä on ollut tarjolla jo vuosien ajan. Ainakaan omatekoista jouluhalkoa ei Joensuusta saa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Raino Albert.

Ystävyysseuroille messut ovat näkyvin yhteistyön muoto. Kerran vuodessa seurat kokoontuvat leikkimieliseen Kokkisota-tapahtumaan, jossa kaksi maata loihtii kilpaa pöytään oman maansa herkkuja ja raati valitsee voittajan.

– Siellä ehdimme istua alas ja puhua asioista. Messut ovat niin työntäyteiset, ettei siihen oikein ole aikaa.

Joensuun Suomi–Saksa-yhdistyksessä on noin 80 jäsentä. Mukana on suomalais-saksalaisia jäseniä, mutta myös suomalaisia, joilla on maahan jokin vuosien varrella tullut kytkös.

– Perheitä on tullut viime vuosina lisää, mutta nuorten mukaan saaminen vaatii paljon työtä, Albert kertoo.

Messut ovat avoinna lauantaina Isossa Myyssä kello 10–14.