"Kiltit tädit vähän harrastaa omaa ammattiaan"

Lisääntyneen työmäärän alle uupuvien sosiaalityöntekijöiden mitta alkaa olla täynnä. Osa työntekijöistä tekee yhä töitä 700 euroa muita paremmalla palkalla.

Joensuussa yksinäinen vanhus on hätääntynyt ja tarvitsee apua. Kaupungin toisella laidalla on perheväkivaltatapaus, jonka uhri on tuen tarpeessa. Lieksassa on kuolemantapaus, ja läheiset kaipaavat kriisiapua ja käytännön asioiden selvittelyä. Kiteellä on tapahtunut rikos, johon tarvitaan poliisin ohella myös sosiaalitoimen tukea. Sitten on kadonneita lapsia, ja keskellä yötä nopeita toimenpiteitä vaativia lastensuojelutapauksia.