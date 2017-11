Ylämyllyllä avataan ensi vuoden rakentajille uudisaluetta

Liperin kunnan on määrä avata ensi vuoden rakentajille ensimmäiset rakennuspaikat Lautasuon-Lehtorannan alueelta, jonka asemakaava valmistui viime vuonna.

Lautasuon-Lehtorannan alue on sijaitsee Ylämyllyntien ja Pyhäselän järven välimaastossa taajaman ydinkeskustan lähituntumassa. Rakentamiseen avataan ensimmäisenä Annikinkaari, joka on lähimpänä Ylämyllyntietä.

Ylämyllyn uudisrakentaminen on useita vuosia painottunut entiselle varuskunta-alueelle Jyrinkylään. Nyt Jyrinkylä on käytännöllisesti katsoen täynnä ja rakentamiseen on tarjolla muutamia rakennuspaikkoja.

Kunnanhallitus käsittelee maanantaina uuden kaava-alueen suunnittelun käynnistämistä Lahdensuolle. Lisäksi nähtäville on tulossa kaavaehdotus, jolla Lautasuon-Lehtorannan asemakaavaa on osittain muutettu niin, että pientalon rakennuspaikkoja on saatu lisää parisenkymmentä.