Yli sata tehyläistä osoitti mieltään Joensuussa - "Muutoksista on tullut sanelupolitiikkaa"

Siun soten toimintaan tyytymätön Tehyn Siun soten ammattiosasto järjesti Joensuussa lauantaina mielenilmauksen.

Keskussairaalalta Vapaudenpuistoon kulkeneessa letkassa mielipiteensä oli tullut näyttämään reilut 120 ammattiosaston jäsentä.

Siun sotessa työskentelevät ovat tyytymättömiä erityisesti siihen, ettei henkilöstöä enää kuunnella, kun tehdään päätöksiä henkilöstöäkin koskevista muutoksista ja säästöistä.

- Muutoksista on tullut sanelupolitiikkaa, jossa henkilöstö ei ole enää mukana, Tehyn Siun soten ammattiosaston puheenjohtaja Vilja Laurila totesi ennen mielenilmauksen alkua.

Henkilöstö on huolissaan myös tiukan budjetin vaikutuksista.

- Ensi vuoden budjetissa on nousua nykyisestä vain 0,25 prosenttia. Pelätään, että se saattaa johtaa lomautuksiin ja jopa irtisanomisiin, Laurila sanoi.

Hän painotti, että tiukan budjetin laatineiden päättäjien on otettava vastuu myös seurauksista.

- Tuleeko jossain kohtaa eteen kysymys, ketä hoidetaan ja ketä ei, Laurila kysyi.

Hänen mukaansa henkilöstön kuormitus on jo nyt kasvanut Siun soten aikana. Organisaatiomuutos tuo aina kuormitusta, mutta sitä on lisännyt Laurilan mukaan esimerkiksi se, ettei kaikkiin lomiin ole syksyllä saanut ottaa sijaisia, minkä vuoksi työntekijöiden kiire on lisääntynyt.

- Kun ei saada sijaisia, muilla työntekijöillä on kovempi kiire ja he tekevät pidempiä vuoroja, Laurila sanoi.

Hän painottaa, että työntekijät ja työpaikkojen lähiesimiehet haluavat olla mukana valmistelemassa muutoksia.

- Henkilöstöllä ja lähiesimiehillä on paljon tietoa työpaikan arjesta. Henkilöstön ajatuksia säästöjenkään kohdentamisesta ei kysytty, hän totesi.

Pääluottamusmies Jouni Sallinen totesi, että Siun soten valmisteluvaiheessa kaikki otettiin hyvin mukaan keskusteluihin. Samaa asennetta kaivattaisiin nytkin.

Tehyn Siun soten ammattiosastoon kuuluu noin 2 800 Siun soten työntekijää.

- Ennen ammattiosastoja oli alueella 14, mutta Siun soten myötä ne yhdistyivät yhdeksi, Vilja Laurila kertoi.

Mielenilmaus ei vaikuttanut työjärjestelyihin Siun sotessa lauantaina. Ammattiosasto oli ohjeistanut, että mielenilmaukseen voi osallistua vapaa-ajalla eikä siihen voi lähteä kesken työvuoron.