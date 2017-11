Pärnävaaralla saattaa elää kirjoverkkoperhosen vakituinen populaatio

Pärnävaara on yksi Joensuun kaupungin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan suojelukohteista, joita on yhteensä kuusi ja joiden yhteispinta-ala on noin 53 hehtaaria.

Pärnävaaran suojeltavat alueet ovat Pärnärinteen ja Vaaranrinteen tiloilla, ja niiden kokonaispinta-ala on noin 8,4 hehtaaria. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi luontolahjaesityksen kaikkineen yksimielisesti, ja asia etenee vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Pärnävaara on monipuolinen luontokohde, jolla elää useita täällä harvinaisia kasvilajeja, kuten vuorimunkki, tummaneidonvaippa, lehtoneidonvaippa, pahtarikko, pikkutervakko, kirkiruoho ja hirvenkello. Pärnävaaralla asustelee myös rauhoitettu ja tiukasti suojeltu kirjoverkkoperhonen, joita viime kesänä tavattiin alueella viisi yksilöä. Kirjoverkkoperhosia on havaittu nyt suojeltavaksi aiotun alueen ulkopuolella eli siis paikoissa, joihin asti suojeluesitys ei ulotu. Aikaisemmin kirjoverkkoperhonen oli silmälläpidettävä laji, mutta jo vuonna 2000 sen uhanalaisuusluokitus muutettiin elinvoimaiseksi. Kuitenkin kirjoverkkoperhonen kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin II-liitteessä mainittuihin lajeihin, joiden suojelemiseksi on perustettava erityisten suojelutoimien alueita. Perhonen kuuluu myös direktiivin IV-liitteessä mainittuihin lajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua ja jotka ovat rauhoitettuja Suomessa luonnonsuojeluasetuksella. - Jos ilmenee, että Pärnävaaralla on vakituinen kirjoverkkoperhosten populaatio, ja että se on perhosen lisääntymispaikka, sitä ei saa hävittää, luonnonsuojelun johtava asiantuntija Sirkka Hakalisto Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta kertoo.