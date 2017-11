Haloo Helsinki! kiihdytti Joensuun areenan energiseen hurmokseen - kuvagalleria

Haloo Helsingin Hulluuden Highway -kiertue pysähtyi lauantai-iltana Joensuun areenalle. Yhtye aloitti keikan nimikkokappaleellaan Haloo Helsinki!, josta yhtye siirtyi tauotta Kaaos ei karkaa -kappaleeseen.

Lavan edusta täyttyi jo tuntia ennen keikkaa, mutta sisään pääsi vielä keikan alettuakin.

Tohmajärveltä paikalle tulivat yli 20 hengen yhteisbussimatkalla Anu Manninen ja Paavo Manninen, 11.

- Tämä oli "once in a lifetime" mahdollisuus. Ellin ääni on todella hyvä ja hänellä on hieno persoona, Anu Manninen sanoi ennen keikkaa.

Anu Manninen on seurannut Haloo Helsingin matkaa nuorten yhtyeestä koko kansan rokkibändiksi.

- Tuntematon kappale on soinut päässä koko päivän tänään, Anu Manninen hymyili.

Joensuulaiset Outi Purmonen ja Aleksi Nevalainen saapuivat jo hyvissä ajoin odottelemaan Haloo Helsingin keikkaa. Kaksikon muistot Ilosaarirockista lupasivat hyvää tulevasta keikasta.

- Tykätään käydä sekä pienillä klubikeikoilla sekä tällaisilla isommilla, silloin kun harvakseltaan näitä järjestetään, Purmonen sanoi.

Ex tempore -päätöksellä keikalle tulivat joensuulaiset Ada Tolonen, Henna Virta sekä Vantaalta siskonsa luo vierailemaan tullut Laura Virta.

- Ensimmäinen keikka koskaan Joensuussa, hihkaisi juuri Helsingistä Joensuuhun muuttanut Henna Virta hyvän tuulisena.