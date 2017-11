Joensuulainen 18-vuotias Pietu Heiskanen sai kutsun linnan juhliin - SLL:n puheenjohtaja kutsuttu vain kerran aiemmin

Joensuulainen 18-vuotias Pietu Heiskanen on saanut kutsun linnan juhliin.

Heiskanen on kutsuttu itsenäisyyspäivän vastaanotolle Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtajan pestin myötä.

- Tämä on ainutlaatuinen tapaus, sillä liiton puheenjohtaja on kutsuttu vain kerran aiemmin, vaikka liitto on toiminut vuodesta 1985 asti, Heiskanen sanoo.

Heiskanen aikoo pukeutua perinteisesti frakkiin, mutta toivoo, että hänen asustaan näkyisi pohjoiskarjalaisuus jotenkin ulospäin.

- Sain kutsun postissa viime perjantaina, joten en ole ehtinyt vielä suunnitella paljoa.

Presidentti Sauli Niinistö on kutsunut tämän vuoden itsenäisyyspäivän vastaanotolle aiempaa enemmän nuoria. Jokaisesta Suomen maakunnasta on erikseen kutsuttu kaksi ansioitunutta nuorta tulevaisuuden Suomen edustajaa, presidentin kansliasta muotoillaan.

Päivitetty klo 12.46: Heiskanen on vasta toinen juhliin kutsuttu SLL:n puheenjohtaja, ei kolmas.