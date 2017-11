Kontiolahti tekemässä odotettua paremman tuloksen

Kontiolahden kunnan tämän vuoden tulos on toteutumassa alkuperäistä parempana. Alkuperäinen talousarvio laadittiin noin 1,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Verotulojen hyvä kehitys on parantanut arviota 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kunnanjohtaja Jere Penttilä arvioi, että tulos saattaa vielä kohentua, mikäli loppuvuoden kehitys on suotuisaa.

- Voi olla, että pääsemme jopa lähelle nollatulosta. Valtuusto päätti, että myös ensi vuosi mennään 20,50 tuloveroprosentilla. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.