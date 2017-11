Lieksaan valmistui uusi kiertoliittymä – urakka maksoi lähes miljoonan

Uusi kiertoliittymä kevyen liikenteen väylineen parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alueella. Erilliset kevyen liikenteen väylät on rakennettu Kevätniementielle ja Pankajärventielle kiertoliittymästä Leinikintielle saakka.

Maanteiden nelihaarainen liittymä on parannettu kiertoliittymäksi, jonka halkaisija on 30 metriä. Kiertotila liittymässä on 7,5 metrin levyinen.

Kiertoliittymän sisäosaan on istutettu matalia pensaita. Ely-keskuksen mukaan erikoiskuljetukset on huomioitu siten, että kiertoliittymän sisäosa on tehty matalana ja puut sekä valaisinpollarit on sijoitettu riittävän kauaksi ympyrän reunaosilta.

Urakan kokonaiskustannukset olivat noin 860 000 euroa. Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ely-keskuksen ja Lieksan kaupungin rahoituksella. Urakoitsijana toimi Savon Kuljetus Oy.



Kiertoliittymän urakan yhteydessä kasvatettiin Vinkerrannan ratasillan alikulkukorkeutta Nurmeksessa kantatiellä 75. Sillan alikulkukorkeus oli aikaisemmin 4,5 metriä, ja se nostettiin nyt 5 metriin kantatien tasausta laskemalla.

Alueen kuivatuksen parantamiseksi rakennettiin pumppaamo. Työn toteutuneet kustannukset olivat noin 390 000 euroa. Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ely-keskuksen rahoituksella.

Lieksan uuden kiertoliittymän sijainti kartalla: