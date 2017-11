Moni toivoo Joensuuhun New Yorker -myymälää - "Kuulostaa hyvältä, että on kiinnostusta"

Kolme neljästä yli 800 vastaajasta on tyytymättömiä Joensuun liikevalikoimaan.

Valtaosa lukijoista haluaisi Joensuuhun lisää vaate- ja kenkäkauppoja.

Toiveissa korostuvat ennen kaikkea naistenvaatteita ja lastenvaatteita myyvät liikkeet.

Selvästi suosituin liike joensuulaisten toivelistoilla on New Yorker.

Halpavaatekauppaa toivottiin Joensuuhun lähes 400 vastauksessa, eli puolet kyselyyn vastanneista haluaisi sen kaupunkiin.

– Jollain aikavälillä tämä on mahdollista, mutta ei tällä hetkellä, vastaa New Yorkerin aluepäällikkö Nina Khoshnami.

Khoshnamin mukaan ensi vuonna uutena avattavien, jo varmistuneiden liikkeiden joukossa Joensuu ei siis ole. Yrityksen tavoitteena on tuplata liikkeidensä määrä seuraavan 5–10 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa on yhdeksän New Yorkeria.

– Katselemme koko ajan uusia kaupunkeja ja liiketiloja. Kuulostaa hyvältä, että Joensuussa on kiinnostusta, toivottavasti saamme sinne liikkeen jonain päivänä.

