Näin Pohjois-Karjalassa saadaan veronpalautuksia ja mätkyjä - Lieksassa maan pienimmät palautukset

Talouteni.fi -sivusto on listannut, kuinka paljon veronpalautuksia ja mätkyjä saadaan eri kunnissa.

Selvityksestä käy ilmi, että Lieksassa saadaan Suomen pienimmät veronpalautukset: keskimäärin 533 euroa per saaja. Pienimpien veronpalausten saajien kärjessä on myös Juuka, joka on sijalla neljä. Juuassa veronpalausta saadaan keskimäärin 560 euroa per henkilö.

Ilomantsi on listalla sijalla 10; veronpalautusta keskimäärin 591 euroa per saaja. Joensuussa veronpalautusta saadaan keskimäärin 612 euroa per saaja.

Koko Pohjois-Karjalassa veronpalautusta saadaan keskimäärin 627 euroa saajaa kohden.

Jäännösveron suhteen Pohjois-Karjalan kunnista listan ääripäähän sijoittuu Outokumpu: kunnassa maksetaan maan neljänneksi pienimmät mätkyt, keskimäärin 904 euroa per maksaja.

Nurmeksessa jäännösveroa maksetaan keskimäärin 1 062 euroa, Lieksassa 1 080 euroa ja Ilomantsissa 1 141 euroa.n.

Veronpalautukset kilahtavat tileille 5.12. Jäännösveron ensimmäinen maksupäivä on 29.11. ja toinen 1.2.

Luvut koottu talouteni.fi -sivustolta täältä.