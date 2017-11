Turvemaiden hiilipäästöt pahimmat, samoin muokattujen avohakkuiden

Avohakkuun jälkeinen metsämaan muokkaus pienentää merkittävästi eloperäisen eli orgaanisen hiilen varastoa maaperässä.

Tähän tulokseen päästiin Itä-Suomen yliopiston dosentin Heikki Simolan maaperän hiilitaseita käsittelevässä tutkimuksessa.

Tutkimukseen kerättiin aineistoa kangasmetsistä eri puolilta Suomea Hankoniemeltä Enontekiölle. Kangasmaan niin sanotun kunttakerroksen hiilivarastoa mitattiin rinnakkaisista näytesarjoista, joista toinen edusti vanhaa luonnonmetsää ja toinen siihen välittömästi rajautuvaa, joko muokattua tai muokkaamatonta avohakkuualaa.

Kuntalla tarkoitetaan varvikkoista metsänpohjamattoa.

Sopivia tutkimuskohteita löydettiin muun muassa luonnonsuojelualueilta ja niiden reunoilta.

Simolan mukaan tutkimustulokset osoittavat, että erityisesti 1970-luvulla alkanut syväauraus vähentää merkittävästi maaperän hiilivarastoja. Vaikutus on samansuuntainen myös kevyemmillä muokkausmenetelmillä, kuten äestyksellä.

Sen sijaan muokkaamattomilla avohakkuilla hiilivarasto säilyy keskimäärin lähes ennallaan.

- Olennaista on, että muutos vaikuttaa pysyvältä. Muokatun maaperän hiilivarasto ei näytä palautuvan talousmetsän normaalin kiertoajan puitteissa, Simola kertoo.

Aiemmissa tutkimuksissaan Simola on työtovereineen osoittanut, että suometsätalous aiheuttaa merkittävää hiilen hävikkiä ojitetuilla turvemailla. Turvemaiden hiilipäästöt ovat huomattavasti suurempia kuin tässä uudessa tutkimuksessa kangasmailla todetut.

- Näitä tuloksia julkaisimme jo 3 - 4 vuotta sitten, mutta jostain syystä ne ovat jääneet aika vähälle huomiolle. Toki tiede kehittyy niin, että uuden tiedon läpimeno vie aina aikansa.

Tutkimusmenetelmät ja -kohteet, joita Simola ja kumppanit käyttivät niin turvemailla kuin kangasmetsissäkin, ovat olleet uusia ja samalla äärimmäisen yksinkertaisia.

- Suomi on täynnä tahattomasti aikaansaatuja koejärjestelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi kansallispuistojen aavistushakkuut. Suojelualueiden reunat erottuvat usein erinomaisesti ilmakuvissa, sillä aivan niiden rajoille yltää avohakkuita ja maaperän käsittelyä, jotta suojelualuetta ei ainakaan voitaisi laajentaa.

Nyt esiin tuotu näytteenotto tehtiin niin, että maaperäkairalla otetaan 20 näytettä sekä luonnonmetsästä että siihen rajautuvalta käsittelyalueelta.

- Minulla on yli 90 tällaista näytepaikkaa tutkittuna läpi koko Suomen havumetsävyöhykkeen, ja aineisto on tilastollisesti edustava. Menetelmä on vapaasti kenen tahansa käytettävissä, vaikkapa perusteellisempaan näytteenottoon ja monipuolisempiin analyyseihin.