Jouluihmisten kodissa on tänä jouluna persoonallinen tonttuovi

Pieni, lattianrajassa oleva ovi avautuu, ja oven välistä kurkkaa punalakkinen tonttu. Tonttu on tullut urkkimaan, kurkkimaan, vakoilemaan ja raportoimaan, kenelle pukki voi tänä jouluna antaa lahjat.

Tonttuovi on epäilemättä yksi tämän joulun askarteluvillityksistä. Tonttuovi on pieni miniatyyriovi, joka rakennetaan seinänviereen sopivalle paikalle, josta tonttujen on itsekseen hyvä kulkea.

– Kaksi lastani eivät ole enää ihan pieniä, ja he melkeinpä järkyttyivät, kun tein kotiimme tonttuoven, Sanna Niemeläinen, 40, nauraa.

Liperissä asuva Sanna Niemeläinen on yksi sadoista ja tuhansista tonttuoviin hurahtaneista jouluaskartelijoista. Idean tonttuovesta hän sai Facebookin jouluaskarteluryhmästä.

– Tonttuovi oli hetken mielijohde. Ajattelin, että pitäähän tuollainen väsätä.

Tonttuovi on helppo tehdä, ja tarvikkeet siihen löytyvät usein jo valmiina kotoa. Valmiita tonttuovipakettejakin on jo myynnissä, mutta monien mielestä itse tehty on se ainoa oikea. Vain mielikuvitus on rajana. Kun tonttuoven tekee itse, se on uniikki.

Sanna Niemeläinen rakensi omalle kotitontulleen oven valmiista puuovesta. Oven eteen Niemeläinen on rakentanut rappuset, jossa tonttu tykkää välillä istuskella.

– Pitäähän tontulla olla rappuset, ettei tontun nilkka nyrjähdä, jos se joutuu hyppäämään ovesta suoraan lattialle.

Niemeläisen kodissa joulun seutuun asuvalla tontulla on myös oma postilaatikko. Sen Niemeläinen asensi aivan tonttuoven viereen.

– Oven ympärillä on jouluvaloviritys. Miksei tontullakin voi jouluvalot olla. Nämä minun tonttuoveni jouluvalot toimivat pattereilla.

Rääkkyläläisen Pia Laukkasen, 40, tonttuovi on kasattu jäätelötikuista. Ovessa on lukko, joka sekin on kierrätystavaraa.

– Se on rintaliivien koriste, Pia Laukkanen paljastaa.

Tonttuovessa on postiluukku ja oven edessä tikapuut.

– Tikkaat on tehty syömäpuikoista. Tein tontulle myös joulukuusen Ikean muovikukan oksasta. Kuusen alla on myös pari lahjapakettia. Paketit valmistin napeista.

Pia Laukkanen kuuli ja näki ensimmäisen kerran tonttuovesta Facebookista.

– Pidän kaikenlaisesta askartelusta ja halusin kokeilla tonttuoveakin. Tein ensin yhden harjoituskappaleen. Olohuoneessa oleva tonttuovi on toinen versioni.

Perhepäivähoitajana työskentelevä Pia Laukkanen kertoo, että niin omat kuin hoitolapsetkin ovat olleet kiinnostuneita tonttuovesta.

– Tonttuovella voi luoda jännittävää joulun tunnelmaa. Nyt lapset jännittävät, näkyykö oven lähellä tonttuja.