Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen oli kutsuttu avaamaan liikuntapaikka, joka on sattumoisin hänen ja hänen Onni-koiransa jokailtaisen lenkkireitin varrella.

Lähiliikuntapaikassa on tasapainorata ja kuntorata, jossa on esimerkiksi kahvakuulia. Peliareena on 22 metriä x 41 metriä, ja kentällä on koripallokorit sekä maalit futsalille ja salibandylle.

- Vastaava olisi hyvä oikeastaan joka paikassa, missä on lapsia, kaupunginjohtaja Karjalainen sanoi.