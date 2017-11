Outokummun kirjaston galleria on huippusuosittu - lähes koko ensi vuosi täyteen buukattu

Outokummun kirjastossa käy keskimäärin 350 ihmistä vuorokaudessa. Tämä lienee yksi syy siihen, että kirjaston galleriatila on täyteen buukattu.

Gallerian potentiaalinen kävijämäärä on kaikilla mittareilla kova ja taiteilijat tietävät sen.

– Emme kuitenkaan tiedä, kuinka moni kirjastossa käyvistä käy myös taidenäyttelyssä. Vieraskirjoihin ei voi luottaa, sillä kaikki eivät niihin nimeään laita, toteaa kirjastonjohtaja Tanja Nyman.

Tila on taiteilijoille ilmainen. Ellei sitten kyseessä ole myyntinäyttely, jolloin tilavuokra on parikymmentä euroa.

– Ensi vuonna on enää neljä vapaata kuukautta. Tila on todella suosittu. Ehkä osin sen takia, että tämä on Outokummun harvoja tiloja taidenäyttelyille.

Näyttelyt kestävät pääosin kuukauden, joskus kaksi viikkoa.

Valtaosa taiteilijoista on paikallisia, mutta ulkopaikkakuntalaisiakin mahtuu joukkoon aika ajoin.

Tilaan ei ole yhteishakua, hakuaikoja tai muuta vastaava, vaan näyttelyajat jaetaan kyselyiden perusteella.

– On taiteilijoita, jotka pitävät täällä näyttelyn joka vuosi.

Esitellyn taiteen kirjo on laaja perinteisistä maalauksista veistoksiin ja aina nukkeihin saakka.

Matalan kynnyksen taidetoimintaa parhaimmillaan.

Parhaillaan Outokummun kirjastossa on esillä Viljami Roivaksen perhosaiheisia akvarellimaalauksia. Teoksia on kaikkiaan 15.

"Perhonen symboloi luovuutta, vapautta, iloa ja muodonmuutosta. Perhonen kertoo, että elämme jatkuvasti muuttuvassa tilassa, joten on parasta keskittyä tähän hetkeen", Roivas evästää katsojaa.

Roivas on tutkinut ja kasvattanut perhosia itse ja tämä näkyy maalauksissa. Perhoset ovat sekä yksilöitä että selkeitä lajinsa edustajia, eivät mitään satukirjaperhosia.

Viljami Roivas Perhosia – akvarellimaalauksia Outokummun kirjastossa 30.11. saakka.