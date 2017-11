Outokummun Kummun koululle valmistumassa teknologialuokka - koodaamista jo esikoululaisille

Outokummun Kummun kouluun on tammikuun alussa valmistumassa teknologialuokka eli Learn Lab. Luokassa oppimisen apuna on muun muassa legoja, 3D-tulostin ja erilaisia robotteja. Tavoitteena on opetella koodaamisen alkeita jo esikoulusta asti.

Oppilaat käyttävät esimerkiksi tietokoneita ja tabletteja toiminnan dokumentoimiseen ja ensin legoista kasatun esineen piirtämiseen ja mallintamiseen, jotta esineen voi sitten 3D-tulostaa.

Oppimisympäristön muutos tuo mukanaan myös oppimisen pedagogiikan muuttumisen ja opettajan rooliin tullee muutoksia. Learn Labissa opiskellaan oppijakeskeisesti kokeillen ja tutkien. Luokanopettaja Teija Paavilainen näkee työtavan tukevan uuden opetussuunnitelman ajatusta osallisuudesta, yhdessä tekemisestä ja oppimisen ilosta

– Kun koululaiset pienryhmissä ratkovat toisiaan tukien ja yhdessä erilaisia ongelmia, opettaja on yhä ohjaavammassa roolissa. Oppiminen tapahtuu siinä tehdessä ja asioita värkätessä, maker-pedagogiikan hengen mukaan, Paavilainen kertoo.

Joulun jälkeen teknologialuokka on valmis, ja eri ikäluokille suunnitellut sisällöt tulevat testikäyttöön. Samalla alkavat myös kerhot, joiden vetäjiksi tulee 11–12-vuotiaita koululaisia.