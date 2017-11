Kyläyhdistys keräsi yli 300 allekirjoitusta tien kunnostamiseksi

Kuopiontieltä Varkaudentielle kulkevan Viuruniemen–Pöytälahdentien kunto on jo pitkään puhuttanut tienkäyttäjiä. Vanhaa 25 kilometrin mittaista kestopäällystetietä on vuosia pidetty välttävässä ajokunnossa paikkauksilla.

– Henkilöautoliikenteen lisäksi tiellä on runsaasti rekkaliikennettä, joka hajottaa nopeasti paikatut kuopat ja kuoppa-alueet, Viuruniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Heino kuvaa tilannetta.

Yhdistys on kerännyt yli 300 allekirjoitusta vetoomukseen, joka luovutetaan Pohjois-Savon ely-keskukselle.

Aluevastaava Martti Hämäläinen Pohjois-Savon ely-keskuksesta sanoo, että tien huono kunto on tienpitäjän tiedossa. Alempaan seututieluokan tien peruskorjaus on jo vuosia ollut määrärahajonossa. Tilannetta ei paranna se, että ely-keskuksen kolmen maakunnan alueen tiemäärärahat supistuvat tämän vuoden 23 miljoonasta 17 miljoonaan 2018.

– Tien kantavuus pettää, ja sen korjaamiseksi tarvitaan rakenteen parantaminen. Paikkauksilla tietä ei saada kuntoon, Hämäläinen sanoo.