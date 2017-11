Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on syksyn aikana aloitellut uudenlaista yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa.

Opettajaopiskelijoille on laadittu koulutuskokonaisuus koulujen turvallisuusasioista. Opiskelijoille on pidetty kolme tilaisuutta, joissa on käsitelty oppilaitosten turvallisuusympäristöä sekä opettajan roolia turvallisen kouluympäristön luomisessa.

Yhteistyöllä pelastuslaitos haluaa osaltaan tukea perusopetuslain mukaista oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa tulevaisuuden luokan- ja aineenopettajilla on suuri rooli.