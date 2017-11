Henkilöauto, rekka ja traktori kolaroivat Kajaanintiellä Juuassa - vain toinen kaista käytössä

Pelastustyöt ovat onnettomuuspaikalla kesken ja toinen kaista on liikenteeltä suljettuna. Rekka on suistunut ojaan ja sen lastina olleiden puiden nosto on käynnissä.

Onnettomuus tapahtui, kun etelän suunnasta tullut henkilöauto törmäsi traktoriin, joka tuli myös etelän suunnasta.

Törmättyään trakotriin henkilöauto kimposi tämän jälkeen pohjoisen suunnasta vastaan tulleeseen rekkaan.

Kaikissa kolmessa ajoneuvossa oli kyydissä vain kuljettajat. Poliisi tutkii onnettomuutta.

- Pelastustyöt ovat edelleen onnettomuuspaikalla kesken ja liikennettä ohjataan, Lauri Hirvonen kertoo pelastuslaitokselta.

Myöhemmin päivällä tie joudutaan mahdollisesti sulkemaan kokonaan rekan noston ajaksi.

Päivitetty klo 6.50: Päivitetty uutinen kauttaaltaan.

Alla olevalla kartalla suurinpiirteinen onnettomuuspaikka.