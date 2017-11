Janne Kataja ja Aku Hirviniemi omistavat kiinteistön Outokummussa - Katajalla myös toinen kosketus Pohjois-Karjalaan

Janne Kataja kertoo Karjalaisen haastattelussa lähteneensä kiinteistöalalle hyvän ystävänsä, näyttelijä Aku Hirviniemen kanssa.

He omistavat eri puolilla Suomea erilaisia teollisuus- ja liiketiloja ja hiukan asuntoja. Yksi niistä sijaitsee Outokummussa.

- Se on kerrostalo, jonka yhteydessä toimii matkahuolto, Kataja valaisee.

Katajan ja Hirviniemen kiinteistöissä toimii muun muassa hoivakoteja ja mielenterveysyksiköitä.

- Me omistamme vain seiniä. Tämä ala on minun ja Akun linkki todellisuuteen, kun meidän muu toimintamme perustuu lähinnä fantasiaan. Se on semmoinen oikea duuni, jossa isot velat painaa niskaa alaspäin ja pitää jalat maassa. Se muistuttaa myös, minkä takia me täällä maailmankaikkeudessa olemme. Täällä on olemassa myös tämä reaalimaailma.

On Katajalla muukin rakennukseen liittyvä linkki Pohjois-Karjalaan kuin vain kiinteistö Outokummussa.

- Meillä on suvun mökki Liperissä, jossa olen pyrkinyt käymään ainakin kerran vuodessa.

