Vanha kansa ennusti Kaisan päivästä koko talven sään - "Kaisa pissii Antin rukkasille"

Lauantaina vietettävää Kaisan päivää on juhlittu Suomessa jo kauan. Vanhin merkintä suomalaisissa asiakirjoissa Kaisasta tai Katariinasta on jo vuodelta 1281.

Kaisa on muuttunut kansanperinteeksi ja säänennustuspäiväksi. Kaisan päivästä on vanha kansa ennustanut koko talven sään ja tehnyt muitakin tulevaisuuden havaintoja. Kaisan kaljamat on vielä nykyisinkin hyvin tuttu ilmaisu ainakin vanhemmalle polvelle.

Kaisan päivän pitäisi olla lämmin, sillä Katrin suuret suvet, Kaisan kaljamat tai Kajin suvet ovat yhtä varmat kuin Matin tuiskut (24.2) kevättalvella.

”Vanha Kaisa suvet tuopi ja Antti (30.11) lumet maahan luopi.” Sanotaan myös: ”Kaisa pissii Antin rukkasille” ja ”Kaisa kusee kinttuihinsa”. Kaisana on odotettu myös vesisateita. ”Jos Kaisa kusee, niin Antti kuivaa”, tiedettiin. Kaisan päivän jälkeen heti Anttina (30.11) on pakkasta.

Niin varmasti tulevat vanhan kansan mukaan jokatalviset Kaisan kaljamat, sillä ”jos suvikelejä ei tule, koko seuraavan vuoden sato on menetetty.”

Kaisan päivän yönä voi tehdä myös taikoja: ”Kaisan päivän yönä laita riihen haltijalle ruokia, niin aitta pysyy seuraavan vuoden täysinäisenä”, kehotettiin Korpilahdella.

Kalamiehillekin Kaisa antaa hyvän neuvon: ”Kaisanviikolla verkot veteen.”

Vanhan kansan merkkipäivät vuodelta 1912 mainitsee merkillisen sanonnan: ”Vähältä puuttui lehmäseni, sanoi ämmä, kun Katriinan päivään pääsi.” Mitähän tuokin tarkoittaa?