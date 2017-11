Pajarakennus tulessa Kolin Savikylässä - sammutustyöt käynnissä parhaillaan

Puurakenteinen pajarakennus on tulessa Lieksassa. Palopaikka on Riihisaarentiellä, joka on Kolin suunnalla, lähellä Juuan rajaa Savikylässä.

Hälytys palopaikalle tuli kello 19.45:n aikaan. Pelastuslaitos ilmoitti kello 20.30, että sammutustyöt ovat edelleen käynnissä. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Pajarakennus on noin 150 neliön suuruinen.