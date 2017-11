Pohjois-Karjalaan tulossa sunnuntaina sankkoja lumisateita - ajokeli paikoin vaarallinen

Pohjois-Karjalaan on luvassa sunnuntaiksi vaikeaa ajokeliä, kun lumisaderintama saapuu maakuntaan heti sunnuntaiaamuna.

- Ihan aluksi sade saattaa tulla rännänsekaisena, mutta se muuttuu nopeasti lumisateeksi. Illalla viimeiset rippeet voivat tulla vetenä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman kertoo.

Lumisadetta on siten luvassa koko sunnuntaiksi. Pohjois-Karjalaan on annettu sunnuntaiksi sekä liikennesää- että tuulivaroitus. Ajokeli on mahdollisesti vaarallinen koko maakunnassa ja vaarallinen aivan maakunnan itäisimmissä osissa, joissa voi Bergmanin mukaan sataa lunta jopa 10-15 senttimetriä.

- Joensuussakin voi sataa lunta kymmenen senttimetriä, Bergman kertoo.

Sateiden jälkeen lämpötila lauhtuu plussan puolelle, mutta keskilämpötila pysyy kuitenkin nollan pinnassa. Sunnuntaina satava lumi ei siten Bergmanin mukaan pääse alkuviikon aikana sulamaan ainakaan kokonaan pois.