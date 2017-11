Yle: Näin Pohjois-Karjalan kuntajohtajat tienaavat - Kari Karjalaisen palkka suurempi kuin pääministerillä

Yle on teettänyt laajan selvityksen, josta käy ilmi 1 663 kuntajohtajan ja kuntien johtoryhmäläisten palkat.

Pohjois-Karjalan kuntajohtajista eniten tienaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Karjalaisen kuukausipalkka on 12 400 euroa. Ylen selvityksessä vertailuna on käytetty pääministeri Juha Sipilän (kesk.) palkkaa, joka on 10 920 euroa kuussa. Karjalainen tienaa siis pääministeriä enemmän.

Pohjois-Karjalan kuntajohtajista yli 8 000 euron palkkaa nostaa Kontiolahden Jere Penttilä (8 424 e), Liperin Hannele Mikkanen (8 072 e), Kiteen Eeva-Liisa Auvinen (8 359 e), Lieksan Jarkko Määttänen (8 038 e) ja Outokummun Pekka Hyvönen (8 208 e).

Nurmeksen Asko Saatsi saa palkkaa 7 652 euroa.

Pienimmät palkat ovat Valtimon Leena Mustosella, 6 148 euroa, Tohmajärven Olli Riikosella, 6 657 euroa ja Polvijärven Jari Tuonosella, 6 700 euroa.

Kuntajohtajan palkkaan vaikuttaa muun muassa kunnan tai kaupungin koko.

Juuka ei ilmoittanut tietojaan Svenska Ylen lähettämään julkisuuslain mukaiseen tietopyyntöön.

Lähde: Yle