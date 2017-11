Joensuu yhteistyöhön Oma maa- elokuvan kanssa

Joensuun kaupunki on lähdössä markkinointi- ja kumppanuusyhteistyöhön Oma maa -elokuvan kanssa. Yhteistyösopimuksen arvo on 50 000 euroa. Elokuvan ohjaa Markku Pölönen ja tuottaa Solar Film Inc Oy sekä Suomen Filmiteollisuus.

Yhteistyösopimuksen myötä kaupungilla on mahdollisuus hyödyntää näkyvyyttä elokuvassa ja erilaisissa mediayhteyksissä. Elokuvan ensi-ilta on syksyllä 2018 ja siitä pidetään ennakkonäytös Joensuussa.