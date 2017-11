Juovesi-laiva saapui Joensuuhun - risteili Pyhäselällä viimeksi kesällä 2009

Laiva ei ole Joensuussa ensimmäistä kertaa, sillä se tuli Tuusniemeltä Joensuuhun syyskuussa 2008. Tuolloin laivan nimi muutettiin m/s Pyhäseläksi.

Joensuun-visiitti jäi vuoden mittaiseksi, ja syksyllä 2009 laiva seilasi Joensuusta Lappeenrantaan Rapasaaren rantaan.

Laiva makasi Lappeenrannassa runsaan vuoden, kunnes se toukokuussa 2011 siirtyi takaisin Tuusniemelle, ja nimi palautettiin Juovedeksi. Tuusniemellä se on toiminut majoitus- ja ravintolalaivana.

M/s Juovesi on rakennettu vuonna 1899 Varkauden konepajalla, ja se on risteillyt aiemmin muun muassa m/s Kuopio-nimisenä. 31 metriä pitkä laiva on rekisteröity 99 hengelle, ja siinä on majoitustilat reilulle 50 hengelle.