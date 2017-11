Taitokorttelin Joulukylä avautuu tulevana viikonloppuna

Taitokorttelin perinteinen Joulukylä avautuu tulevana viikonloppuna 2.-3.12.

Joulukylä on avoinna kolmena viikonloppuna peräkkäin. Joulukylässä pohjoiskarjalaiset kädentaitajat myyvät omia tuotteitaan. Lapsille on ohjelmassa talutusratsastusta. Myös joulupukki on paikalla Joulukylässä joka päivä.

Lauantaina 2.12. avataan myös hirsisen Piha-aitan joulunäyttelyt.

Joulukylä on avoinna 2.-3.12., 9.-10.12. ja 16.-17.12.2017. Joulukylä on avoinna lauantaisin kello 10-16 ja sunnuntaisin 12-16.