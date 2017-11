Tiina Reinikainen Pielisensuun seurakunnan kirkkoherraksi ensi sunnuntaina

Tiina Reinikainen asetetaan Pielisensuun seurakunnan kirkkoherran virkaan sunnuntaina 3.12. Nykyinen kirkkoherra Tapani Nuutinen jää eläkkeelle 1.12.

Virkaan asettaminen tapahtuu Pielisensuun kirkossa kello 10 pidettävässä messussa piispa Jari Jolkkosen johdolla.

Messun jälkeen Pielisensuun kirkolla juodaan juhlakahvit. Uudelle kirkkoherralle voi tuoda tervehdyksiä kello 12. Kello 12.30. kirkkosalissa vietetään tulojuhlaa.

Tiina Reinikainen valittiin Pielisensuun seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi viime elokuussa. 52-vuotias Reinikainen on ollut papin virassa jo 26 vuotta.

Vuodesta 2015 lähtien hän on työskennellyt Joensuun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtana. Aiemmin Reinikainen on toiminut pappina Lauritsalan ja Pielisensuun seurakunnissa sekä oppilaitospappina Joensuussa. Lisäksi hän on tehnyt kansainvälistä maahanmuuttajatyötä Saksassa Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Reinikainen on Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokouksen jäsen.