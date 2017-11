Rinkilänmäellä käsityötaitajien tuotteita

Joulu on saapunut jälleen kerran Joulutontun Pikku Puotiin Tohmajärven Rinkilänmäellä. Puoti avaa ovensa toinen päivä joulukuuta. Avajaisia vietetään joulumyyjäisten merkeissä kello 12-18. Joulupuoti on avoinna 17. joulukuuta saakka päivittäin kello 12-18.

Avajaispäivänä Puodissa on monenlaista ohjelmaa, kuten perheen pienimmille namuongintaa, kahvitarjoilua ja arvontaa. Joulupukkikin on läsnä avajaisissa kello 14.

9. joulukuuta Joulutontun Pikku Puodissa on teemapäivä. Tuolloin myynnissä on erilaisia leipomuksia ja runotuokio Ovi jouluun. Runotuokion pitää tohmajärveläinen Marketta Rouvinen. Hän esittää omia runojaan ja muun muassa jouluaiheisia vanhoja runoja, jotka ovat löytyneet vanhoista kirjoista.

Rinkilänmäen joulupuodissa on tuotteita lähes pariltakymmeneltä käsityön ystävältä. Rinkilänmäen emäntä Sari Rinkinen on valmistanut myyjäisiin kynttilöitä, huovutuksia ja silkkimaalauksia sekä tauluja. Lilja Olkkoselta on neuleita, sukkia, kintaita ja nukkejen tilavaatteita. Katja Tohmo on tehnyt joogamattoja ja koirien leluja, Olesia Savolainen on valmistanut jouluisia ulkokransseja, ja Katri Hämäläinen on valmistanut kransseja ja karkkikuusia.

Myynnissä on myös Auli Nupposen paperiaskartelutöitä, Maria Laitisen patakintaita ja esiliinoja, Anne Mölsän tonttuja, Armi Virtasen villasukkia, Merja Kupiaisen huovutuksia ja Sanna Sorvin ompeluksia, Tilda-töitä ja muovipillihimmeleitä.

Myös Kyllikki Korhosen, Kirsi Hurskaisen, Anna Rinkisen, Marketta Rouvisen, Tuula Kettusen, Vuokko Väistön ja Irja Tornin tekemiä käsitöitä on Puodissa myytävänä.