Joensuu-palkinto myönnettiin Eila Yrjölälle ja Eero Könöselle

Joensuun kaupunki myönsi keskiviikkona Joensuu-palkinnon Eila Yrjölälle ja Eero Könöselle . Yrittäjäpalkinto on myönnetty Stora Enso Oyj Enocellille. Kulttuuripalkinto on myönnetty RajaSpeksi ry:lle ja nuorisopalkinto Pohjois-Karjalan Martat ry:lle. Palkinnot luovutettiin Joensuu-päivän aamukahvien yhteydessä keskiviikkona.

Joensuu-palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta kaupungin tunnetuksi tekemisessä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla tai muusta toiminnasta kaupungin hyväksi. Viimeksi palkinto jaettiin vuonna 2014.

Eila Yrjölä on kulttuurialan moniosaaja, eritysalanaan ooppera. Joensuun Oopperayhdistyksessä Yrjölä on toiminut vuosia ja ollut yhdistyksessä muun muassa hallituksen jäsenenä ja sihteerinä. Lisäksi hän on ottanut vastuuta oopperatuotantojen valmistelusta ja toteuttamisesta kokonaisvaltaisella otteella olipa kyseessä rahoituksen ennakkosuunnittelu, lavasteiden rakentaminen, tuotannon markkinointi tai varsinaisen esityksen toteutuminen.

Tällä hetkellä Joensuu on ainoa kaupunki itäisessä Suomessa, jossa on omaa oopperatuotantoa. Joensuun Oopperayhdistyksen tavoitteena on monipuolistaa maakunnan musiikkikulttuuria ja tehdä tuotannoista säännöllisempää ja panostaa ammattimaiseen tasoon.

Muun muassa Joensuun Musiikkitalven ohjelmistossa on jo vuosien ajan ollut merkittävässä asemassa Joensuun Oopperayhdistyksen ja Eila Yrjölän tuottamat oopperakonsertit.

Omalla toiminnallaan Yrjölä on vahvistanut ja uudistanut joensuulaisen oopperatoiminnan asemaa sekä saanut sen lähelle yleisöä. Hän on myös tuonut rohkeasti uusia toimijoita oopperamusiikin pariin.

Eero Könönen tunnetaan ansiokkaasta työstään nuorten parista.

Eero Könönen palkitaan mittavasta paikallisesta työstä liikunnan edistäjänä. Könösen työ urheilun ja erityisesti liikuntakasvatuksen parissa lasten ja nuorten innostaja urheiluun on merkittävä. Könönen on osallistunut aktiivina Pyhäselän Urheilijoiden toimintaan jo 70-luvulta lähtien. Tässä työssä Könönen on edistänyt liikuntakasvatusta ruohonjuuritasolla.

Könönen on henkilökohtaisesti omalla toiminnallaan innostanut lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan mukaan urheiluseuran toimintaan. Könönen on toiminut harjoitusten vetäjänä vuodesta 1976 ja hänellä on ollut omia valmennettavia vuosina 1986–2012 eritoten kävelijöiden parista.

Könönen on toiminut saman aikaan luottamustehtävissä Pyhäselän Urheilijoissa muun muassa johtokunnan jäsenenä ja yleisurheilujaoston puheenjohtajana ja kilpailupäällikkönä. Könönen on ollut myös merkittävä varojen kerääjä seuralle.

Könönen on kirjoittanut seuran toiminnasta artikkeleita lehtiin, muun muassa Karjalaiseen, ja seuran verkkosivuille. Hän on myös valokuvannut aktiivisesti seuran toimintaa ja kilpailuja. Tämä työ on tehnyt seuran toimintaa näkyväksi alueella ja samalla madaltanut kynnystä lähteä mukaan seuran toimintaan.

Lisää aiheesta:

Joensuun yrittäjäpalkinto Enocellin sellutehtaalle - "Tulevaisuus näyttää nyt hyvältä"

RajaSpeksi ry sai 3 000 euron arvoisen kulttuuripalkinnon - Pohjois-Karjalan Martoille vuoden nuorisopalkinto