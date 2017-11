RajaSpeksi ry sai 3 000 euron arvoisen kulttuuripalkinnon - Pohjois-Karjalan Martoille vuoden nuorisopalkinto

Joensuun sivistys- ja vapaa-aikajaosto myönsi vuoden 2017 kulttuuri-palkinnon RajaSpeksi ry:lle. Kulttuuripalkinto on arvoltaan 3 000 euroa. Palkinnon myöntämisen perusteena on mielenkiintoinen paikallinen kulttuuriteko, johon osallistuu iso joukko nuoria tekijöitä. RajaSpeksi ry:n kevään 2017 Kauniit ja Hirviöt -tuotannon esitykset olivat loppuunmyytyjä.

RajaSpeksi on opiskelijavoimin toteutettu interaktiivinen tanssi-musikaali-spektaak-keli, joka sisältää upeita näyttelijäsuorituksia, värisyttävää musiikkia ja laulua, silmää hivelevää tanssia sekä yleisön aktiivista vaikuttamista lavalla tapahtuvaan meininkiin. Näyttelijät toimivat milloin käsikirjoituksen, milloin yleisön toiveiden mukaan.

Speksejä on jo vuosia tehty opiskelijakaupungeissa kautta Suomen ja vuodesta 2015 lähtien speksiperinnettä on toteutettu Joensuussa. RajaSpeksistä luodaan jokavuotista opiskelijaperinnettä Joensuuhun.

Speksin juuret juontuvat 1500-luvun Uppsalaan, jossa ylioppilaille opetettiin latinaa te-atterin avulla. Näytelmät perustuivat klassisiin teemoihin. Suomeen speksin toivat en-simmäisenä 1930-luvulla teekkarit, jotka esittivät speksejä osana tempauksia. Sittemmin tämä perinne hiipui ja heräsi uudelleen vasta 1990-luvun alussa. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla speksiperinne laajeni osaksi yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelija-kulttuuria ympäri Suomea. Suurin osa speksiryhmistä tuottaa näytelmän joka vuosi.

Nuorisopalkinto ja 1 500 euroa Pohjois-Karjalan Martoille

Marttojen tempaukset edistävät pohjoiskarjalaisen ruokakulttuurin säilymistä.

Joensuun kaupungin hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto on myöntänyt vuoden 2017 nuorisopalkinnon Pohjois-Karjalan Martat ry:lle.

Pohjois-Karjalan Martat on aktiivinen alueellinen toimija myös Joensuussa lasten ja nuorten arjen tukijana. Marttojen palvelutarjonta kohtaa monilta osin nuorisotyön kasvatukselliset tavoitteet. Suomessa toimii yli 1 000 Marttayhdistystä, joista alueellisesti Pohjois-Karjalassa 114.

Nuorten elämänhallinnan ja osaamisen alueella on tapahtunut paljon muutoksia ja monet nuoret kasvavat nuoruuteen vailla arkeen liittyviä taitoja, oli sitten kyseessä ruoanlaittotaidot tai rahan käyttö.

Marttojen aktiivisuus kumppanuuteen eri hankkeissa ja toiminnoissa on kehittynyt ja palveluista on helppo löytää lapsille ja nuorille sopivia sisältöjä. Järjestön toimijoilla on taito kohdata nuoria ja ymmärtää heidän tarpeensa arjen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Toiminnan arvot ovat vahvasti yhteiskuntaa tukevia ja välittyvät myös toiminnassa mukana oleville nuorille.

Palkinnon perusteluissa korostetaan myös pyyteetöntä ja ansiokasta työtä lasten ja nuorten parissa.

Nuorisopalkintoon kuuluu Marita Mielosen suunnitteleman ja toteuttaman kiertopalkinnon "Nouseva voima" -veistoksen lisäksi 1 500 euron rahapalkinto.