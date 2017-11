Louhostien päiväkoti suljetaan Joensuussa – sisäilmaoireita lapsilla ja henkilökunnalla

Noljakassa sijaitseva Louhostien päiväkoti joudutaan sulkemaan rakennuksessa havaittujen sisäilmaongelmien takia.

Kaupunki on lähettänyt päiväkodin lasten vanhemmille kirjeen, jossa kerrotaan toiminnan lopettamisesta. Tiloissa on ilmennyt sisäilmaoireita sekä henkilökunnalla että yksittäisillä lapsilla.

Kiinteistö on yksityisessä omistuksessa, ja sen omistaja teetti rakennuksesta kuntotutkimuksen äskettäin. Tutkimuksessa löydettiin ulkoseinän alaosissa sekä yläpohjarakenteissa kosteusvaurioita, joilla on yhteys päiväkodin sisäilman laatuun.

Terveysvalvonnan, varhaiskasvatuksen ja tilakeskuksen edustajat tekivät tiloissa katselmuksen, minkä perusteella niistä on päätetty luopua viipymättä.

Päiväkodissa on tällä hetkellä 34 lasta ja 7 työntekijää. Lapsista 23 on yli 3-vuotiaita, joista 16 on esiopetuksessa.

Yli 3-vuotiaiden ryhmälle on jo saatu järjestettyä väliaikaiset tilat Sinkkolan päiväkodista. Alle 3-vuotiaiden ryhmän lapsille järjestetään paikat muista päiväkodeista tai perhepäivähoidosta.

Yli 3-vuotiaiden ryhmän henkilöstö jatkaa työskentelyä ryhmän lasten kanssa väistötiloissa Sinkkolassa. Toisessa ryhmässä työskentelevät työntekijät sijoitetaan vapaana oleviin tehtäviin ja sijaisuuksiin Joensuun kaupungilla.

Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Liuskin mukaan sitä mukaa, kun kaupungilla vapautuu vakinaisia tehtäviä, vakinainen Louhostien henkilöstö voi siirtyä näihin tehtäviin.