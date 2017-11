Talkoiden tavoite täyttyi - kaikille Joensuun sankarihaudoille havuseppeleet

Kaikki Joensuun hautausmaalla olevat sankarivainajien haudat saavat itsenäisyyspäivänä havuseppeleet. Seppeleitä tehtiin talkoilla kahtena erillisenä päivänä. Kaikkiaan havuseppeleitä saatiin aikaiseksi yli tuhat kappaletta.

– Tavoite täyttyi niin hyvin, että teimme seppeleitä myös Pyhäselän hautausmaan sankarivainajien haudoille, Havuseppele jokaisen sankarivainajan haudalle -valtakunnallisen haasteen Joensuussa alulle pannut kukkakauppa Leinikin yrittäjä Heini Ikonen kertoo.

Joensuun hautausmaalla on kaikkiaan 889 sankarivainajan hautaa. Pyhäselässä hautoja on 157.



Heini Ikosen mukaan Joensuun hautausmaan kukkakaupassa kahtena peräkkäisenä tiistaina järjestetyissä seppeleentekotalkoissa riitti väkeä.

Ensimmäisenä päivänä viime viikon tiistaina talkoolaisia oli noin 70. Toissa päivänä talkoolaisia oli vieläkin enemmän.

– Toisella kerralla meillä oli vieraskirja, johon nimensä kirjoitti lähes 80 talkoolaista, osa ei sitä tehnyt. Arviolta tekijöitä oli noin 90. Useat tekijät olivat mukana talkoissa molemmilla kerroilla. Nuorin havuseppeleen tekijä oli viisivuotias ja vanhin yli kahdeksankymppinen.

Aivan kaikkia havuseppeleitä ei tehty talkoissa, vaan jotkut antoivat oman panoksensa tekemällä seppeleitä kotona ja jopa työpaikoillakin.

– Kyllä tämä on ollut aivan mahtava kokemus. Koska asia on niin hieno, talkoolaisiakin löytyi helposti.

Heini Ikonen haluaa kiittää lämpimästi kaikkia talkoisiin osallistuneita sekä havujen lahjoittajia.



Talkoilla tehdyt seppeleet lasketaan sankarivainajien haudoille itsenäisyyspäivänä. Ennen seppeleenlaskuja Joensuun hautausmaalla järjestetään kunnianosoitustapahtuma.

– Kansalaisjuhlatoimikunta ja Joensuun evankelisluterilainen seurakunta pyytävät Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi kaikkia kaupunkilaisia mahdollisuuksiensa mukaan osoittamaan kunnioitustaan viime sotiemme sankarivainajille osallistumalla sankarihaudoilla tapahtuviin kunnianosoituksiin sankarivainajien muistolaattojen edessä,

Joensuun kansalaisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja Pertti Vainionpää sanoo.

Kunnianosoitustapahtuma alkaa kello 12. Osallistujien toivotaan olevan paikalla varttia ennen tapahtuman alkua. Kansalaisjuhlatoimikunnan edustajat ohjaavat kunnianosoittajia sankarihautojen muistolaatoille.

– Toivomme mahdollisimman monen kaupunkilaisen osallistuvan tähän itsenäisyytemme satavuotistapahtumaan. Toivomme, että kunnianosoitus seisten kestäisi vähintään viisi minuuttia. Kunnianosoituksiin voivat osallistua kaikki kaupunkilaiset ikään ja sukupuoleen katsomatta,

Pertti Vainionpää kertoo, että seppeleet lasketaan tilaisuuden jälkeen noin kello 12.30. Tähänkin tarvitaan kaupunkilaisten apua.

– Kansalaisten toivotaan avustavan seurakunnan työntekijöitä ja talkoolaisia seppeleidenlaskussa, Vainionpää toteaa.

Juhlallisuudet alkavat jumalanpalveluksilla Joensuussa ja maaseutualueilla

Itsenäisyyspäivä alkaa Joensuussa sekä maaseutualueilla kello 10 jumalanpalveluksilla, joiden jälkeen vuorossa ovat kunnianosoitukset ja seppeleiden laskut sankarihaudoille ja hautamuistomerkeille. Joensuussa kello 12 sankarihaudoilla alkavassa kunnianosoitustilaisuudessa puhuu everstiluutnantti Janne Myller. Kansalaisten kunnianosoitukset sankarivainajien muistolaatoilla ovat samaan aikaan.

Maaseutualueilla juhlia vietetään seurakuntataloilla seppeleiden laskujen jälkeen. Juhlat alkavat kahvitarjoiluilla.

Joensuussa päiväjuhlaa vietetään Carelia-salissa kello 14. Tervehdyssanat lausuu Kansalaisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja Pertti Vainionpää, ja juhlapuheen esittää kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Mustonen. Juhlassa on Joensuun kaupunginorkesterin juhlakonsertti, johtajana mus. majuri evp. Juha Tiensuu. Juhlan jälkeen on kahvitarjoilu Carelia-salin aulatiloissa. Kahvin jälkeen on mahdollisuus kynttilöin tai taskulampuin liittyä kello 16 lähtevään ylioppilaiden soihtukulkueeseen Carelia-salin edestä sankarihaudoille.

Enossa juhlapuhujana kuullaan kirkkoherra Armi Rautavuorta. Kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Eila Heinonen. Juhlassa on myös teatteria, musiikkia ja runonlausuntaa.

Kiihtelysvaarassa tervehdyssanat esittää kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Pippuri, ja juhlapuheen pitää majuri Petri Myller. Ohjelmassa on lisäksi musiikkia. Päätössanat esittää seurakuntapastori Jukka Erkkilä.

Pyhäselässä tarjotaan ennen juhlaa keittolounas, josta on vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi. Kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, ja juhlapuheen esittää Erkki Martikainen.

Tuupovaarassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Eskelisen tervehdyssanojen jälkeen kuullaan huilu- ja pianomusiikkia. Ilomantsin rajavartioaseman päällikön, yliluutnantti Janne Natrin tervehdyksen jälkeen on runonlausuntaa. Juhlapuheen pitää rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen. Juhla päättyy Isä Vesan päätössanoihin.