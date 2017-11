Juuka ja Rääkkylä Kela-etuuksien kärkisijoilla - yli 3 000 euroa per asukas

Juuka on listalla sijalla kolme, ei Kela maksaa kuntaan koko maan kolmanneksi eniten etuuksia per asukas asukasmäärään suhteutettuna. Eniten etuuksia maksetaan Pohjois-Savon Rautavaaralle.

Etuuksien käytössä on suuria alueellisia eroja. Asukasta kohti etuuksia maksetaan eniten Itä- ja Pohjois-Suomeen, vähiten Etelä- ja Lounais-Suomeen.

– Alueiden välisiin eroihin vaikuttavat erityisesti alueen väestön ikärakenne ja terveydentila sekä työllisyystilanne. Kelan kustannuksiltaan suurimmat etuudet ovat sairausvakuutusetuudet, eläke- ja vammaisetuudet sekä työttömyysturvaetuudet, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Jaana Martikainen.

Juukaan Kela maksaa etuuksia 3 448 euroa asukasta kohti.

Myös Rääkkylä on listalla korkealla, sijalla yhdeksän. Kuntaan maksetaan etuuksia 3 309 euroa per asukas. Heinävesi on sijalla kahdeksan, 3 319 euroa per asukas.