Nurmes-palkinto vapaaehtoistoimija Arvi Nykäselle

Nurmeksen kaupunki on luovuttanut vuoden 2017 Nurmes-palkinnon vapaaehtoistoimija Arvi Nykäselle.

Nykänen on toiminut viime vuosina Ylä-Karjalan Invalidit ry:n keulahahmona. Nykäsen organisoimalla toiminnalla on hankittu eri avustuskohteisiin tarvittavia laitteita. Yksi näistä on ollut esimerkiksi potilasnosturi terveyskeskukseen.

Arvi Nykänen on myös organisoinut varojen keräystä erilaisilla hyväntekeväisyystapahtumilla.

Nurmeksen kaupunki jakaa Nurmes-palkinnon vuosittain yksityishenkilölle, yhteisölle tai laitokselle. Palkinto on myönnetty vuodestas 1973 lähtien. Palkintona myönnetään Eeva Ryynäsen tekemä pronssinen laulupuu sekä kiertopalkinto.