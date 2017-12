Sähköt poikki yhä noin 1 500:lta Pohjois-Karjalassa, osalla katkos kestänyt tunteja - "Olemme hyvin pahoillamme"

Sähköt ovat poikki tällä hetkellä noin 1 500 Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaalla. PKS Sähkönsiirron tiedotteen mukaan tilanne on hankalin Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Enon seuduilla.

Sankka lumisade on kerryttänyt puihin raskaan lumikuorman, minkä vuoksi puita on kaatunut sähkölinjoille ja johtoja mennyt poikki laajalla alueella.

- Puita ja puiden oksia on poistettu linjoilta ja johtojen liitoksia on tehty läpi yön, mutta uusia vikoja on syntynyt lumisateen myötä sen verran lisää, että vikojen kokonaismäärä on pysytellyt sitkeästi ennallaan noin 1500 asiakkaassa, PKS Sähkönsiirto tiedottaa.

Yhtiö arvioi, että vikojen määrää saadaan pienennettyä tehokkaammin vasta iltapäivällä kello 17:n jälkeen, jolloin lumisateen pitäisi heiketä. PKS:n mukaan lisävoimia korjaustöihin yritetään saada myös naapuriyhtiöistä.

Vikojen korjaus jatkuu tiedotteen mukaan joulun pyhien aikaan täydellä teholla, ja PKS on tilannut uusien vikojen ennakointia varten helikopterikalustoa.

- Olemme hyvin pahoillamme, että kaikkein pahimmilla paikoilla on joidenkin asiakkaiden sähkökatkos kestänyt jo useita tunteja. Teemme kaikkemme, että joulu saataisiin kuitenkin vielä sähköjen osalta pelastettua, tiedotteessa vakuutetaan.