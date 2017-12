Lyhtytien lyhtyperinne alkoi topakan koululaisen kirjeestä - valot palavat taas tapaninpäivään asti

Koko kylätien kattavan lyhtyperinteen alku on hyvin muistissa.



Lyhtytien varressa asuville Anja ja Matti Mäntyselle oli tämän vuoden joulun alla saapunut myös Mäntysten nyt 39-vuotias tytär Laura Kaapro, joka aikoinaan ihastui naapuritalon pihassa Anna-Liisa ja Pertti Lemmetyisellä olleisiin jäälyhtyihin. Topakkana koululaisena hän kirjoitti kaikille tien varren asukkaille kirjeet, joissa toivoi, että nämä yksissä tuumin tekisivät lyhdyt ja sytyttäisivät ne tien varrelle.



- Minä puolestani sain idean pihalla olleisiin jäälyhtyihin naistenlehdestä lukemastani Armi Ratian haastattelusta. Siihen Ratia oli valokuvattu jäälyhtyisellä pihalla. Esittelin kuvaa miehelleni, joka sanoi, että helppoahan noita on tehdä, Anna-Liisa Lemmetyinen muistelee.



Niin Lemmetyisistä tuli jäälyhtyidean äiti ja isä Lehmossa. Pertti Lemmetyisen kuoleman jälleen Anna-Liisa myi talon sellaisella velvoitteella, että seuraavienkin asukkaiden on vuosittain tehtävä lyhdyt ja hommattava niihin kynttilät kolmeksi vuorokaudeksi.



- Jos joku lähtee jouluksi matkoille, homma on jätettävä naapureille, Anja Mäntynen kertoo.



Lyhdyt reunustavat tietä vielä joulupäivänä ja tapaninpäivänä.

