Vuoden 1917 tammikuu ei ollut erityisen kylmä eikä erityisen lämmin, mutta esimerkiksi Punkaharjulla mitattiin kuun alussa 25 asteen pakkasia. Joensuusta ei vielä tuona aikana saatu virallisia säähavaintoja, sillä mittausasema perustettiin vasta 1933. Tohmajärvelle sellainen saatiin jo vuonna 1925.



Lumisade rampautti tiet. Aurauskalustoa ei ollut, sillä tällä seudulla oli silloin vain kymmenkunta autoa – Opeleita, Fordeja, ehkä amerikkalaisiakin. Niillä ajoivat rikkaat. Muut liikkuivat omin jaloin, hevosella ja polkupyörillä. Polkupyöriä oli parisataa, ja tuohon aikaan ne piti vielä rekisteröidä. Rekisteröintiin oli useita syitä: se vähensi varkauksia ja helpotti rikostutkintaa, ja polkupyörä voitiin tarvittaessa takavarikoida.

– Polkupyörä oli tärkeä liikkumisväline. Polkupyörillä liikkuivat myös sotilasosastot jalkamiestä nopeammin, erikoistutkija Ismo Björn Karjalan tutkimuslaitoksesta sanoo.

Linja-autoliikennettä ei vielä ollut; ensimmäinen bussilinja avattiin Joensuusta Koveron kautta Ilomantsiin vuonna 1921.

Sata vuotta sitten nykyisen Pohjois-Karjalan alueella asui noin 150 000 ihmistä eli vain vähän vähemmän kuin nyt, kun asukkaita on noin 164 000. Silloin väki oli kuitenkin jakaantunut tasaisemmin: yli 90 prosenttia pohjoiskarjalaisista asui maaseudulla.



Joensuussa asui vain 3 000–4 000 henkilöä eli vähemmän kuin nykyisin Polvijärvellä. Joensuu oli seudun ainoa kaupunki, ja seuraavaksi isoimmat paikkakunnat olivat Nurmes ja Pielisjärvi eli nykyinen Lieksa. Joensuussa 10 000 asukkaan raja ylitettiin vasta vuonna 1954, kun Pielisensuu liitettiin Joensuuhun. Suomen itsenäistyessä koko maan väkiluku oli 3,1 miljoonaa.

– Sata vuotta sitten Pohjois-Karjala oli jo muotoutunut malliinsa, jonka keskiössä oli Joensuu. Oli selvää, että se tulee kasvamaan, samoin Lieksa ja Nurmes. Outokummussa kaivos oli jo aloitettu, mutta se oli vielä heikoissa kantimissa. Sen työväki asui tilapäisasunnoissa ja toiminta oli epävarmaa, Björn kertoo.

Osana Venäjää Suomi oli sodassa. Pitkälti siitä syystä Pohjois-Karjalassakin oli kova nälänhätä, ei tosin niin kova kuin Suomen eteläosissa, sillä täällä oli vielä maanviljelystä keskellä Joensuuta ja pihoissa oli lehmiä, kanoja ja sikoja. Esimerkiksi Ilomantsissa viimeiset nälkäkuolemat sattuivat juuri sata vuotta sitten.

Muun muassa jäkälästä tehtyjä hätäleipiä valmistettiin paljon, ja monessa kunnassa oli elintarvikelautakunta, joka yritti järjestää hätäapua nälän kanssa painiville pohjoiskarjalaisille.



Viljasta oli puute, ja sokeri ja voi loppuivat kokonaan, eikä kahviakaan saanut. Lehdissä julkaistiin ilmoituksia, että voita sai tulla hakemaan kortilla viinakaupasta neljäsosa kiloa ruokakunnan jäsentä kohti. Kilohinta oli viisi markkaa.

Joensuussa koettiin voikapina.

– Joukko joensuulaisia kauppiaita toi Pietarista parisataa kiloa voita. Kuorman oli tarkoitus mennä täältä jonnekin muualle, mutta sosialistit takavarikoivat sen ja päättivät pilkkoa sen 200 gramman annoksiin ja jakaa kaupunkilaisille. Jostain syystä heidän suunnitelmansa kuitenkin epäonnistui, tietokirjailija Heikki Tarma kertoo.



Voikapina saattoi olla yksi sysäys suojeluskunnan perustamiselle. Kiirettä sen muodostamisella ei kuitenkaan pidetty.

Pohjois-Karjalassa puute aiheutti levottomuutta ja ihmiset olivat peloissaan ja ahdistuneita. Työttömyys alkoi kasvaa, mikä lisäsi huonovointisuutta. Sata vuotta sitten työttömyysaste oli Pohjois-Karjalassa viisi kuusi prosenttia – paljon vähemmän kuin sata vuotta myöhemmin. Nyt työttömyysaste on 16 prosenttia.

Vaikka aika oli eri, yhteisiäkin nimittäjiä tähän hetkeen löytyi: vuoden alun Karjalatar uutisoi hirveästä nälänhädästä Syyriassa. ”Toistasataatuhatta henkeä kuollut.”



Venäjän vallankumous otettiin täällä vastaan iloiten. Kouluista pidettiin vapaapäiviä, ja punaisia ja sinivalkoisia lippuja nostettiin salkoihin puoluekannasta riippumatta.

Venäläisten sotilaiden kanssa kohotettiin maljoja, sillä keisarivallan kukistumisesta oltiin hyvin onnellisia. Ilosaaressa venäläiset sotilaat ja suomalaiset huusivat rinta rinnan, että vapaus alkaa.

Silti ilmassa leijui myös epävarmuus siitä, mitä tulevaisuus tuo. Suomesta oli jo muotoutunut länsimainen valtio, jolla oli oma hallinto-organisaationsa. Seurakunnan ja kunnan ero oli tehty, kansanedustuslaitos oli jo olemassa.

– Vapaudesta puhuttiin tietämättä, mitä vapaus on ja mitä velvollisuuksia se aiheuttaa, Björn kuvailee.

– Suurimmalla osalla ihmisistä suurin huoli oli kuitenkin toimeentulosta. Sitä he miettivät eniten.

Vallankumous toi ongelmia Joensuun poliisilaitokselle. Vasemmisto halusi ja saikin korvattua poliisit väliaikaisesti omillaan. Sata vuotta sitten poliisia työllistivät ennen muuta juopuneet.

Erityisesti markkinoiden aikaan poliisilla oli kiire. Vuonna 1917 oma poliisi saatiin Pielisensuun reuna-alueelle Selkielle.



Raja Karjalaan oli avoin ennen Venäjän vallankumousta, ja sinne veivät merkittävät kauppatiet.

– Jos raja ei olisi mennyt kiinni, ainakin Nurmes olisi kehittynyt aivan toisenlaiseksi, ehkä Lieksakin, Björn arvelee.

Kun raja meni kiinni, osa kauppiaista jäi kuitenkin Nurmekseen ja Lieksaan ja perusti kauppansa sinne.



Pohjoiskarjalaiset eivät osanneet oikein hahmottaa, mitä Suomi tarkoittaa. Yhä paremmin alettiin kuitenkin tiedostaa ja miettiä, mitä pohjoiskarjalaisuus on, sillä sitä korostivat esimerkiksi lehdistö ja järjestöt. Pohjois-Karjalana alueesta oli puhuttu jo pitkään.

– Turun rauhan jälkeen vuonna 1743 muodostui alue, jota kutsuttiin Ruotsin Karjalaksi erotukseksi Venäjälle menetetystä Karjalasta, Björn kertoo.

Pieni vähemmistö alueen ihmisistä oli ortodokseja. Kirkko oli vahvasti läsnä arjessa: kaikki juhlat aloitettiin aina virsillä. Sen jälkeen saatettiin laulaa sekä Karjalaisten laulu että Savolaisen laulu. Raja Savon kanssa oli sata vuotta sitten hyvin epämääräinen.



Mikään takapajula Pohjois-Karjala ei ollut. Alueella oli muun muassa sähköt ja puhelin, samoin sanomalehtiä. Tieverkko oli jo kehittynyt. Ennen kaikkea rautatieverkko oli jo olemassa, ja Karjalan radan kehittämistä suunniteltiin.

– Elanto saatiin pääasiassa maa- ja metsätaloudesta. Palveluelinkeinoja, teollisuutta ja virkamiehistöä oli vähän, Björn kertoo.

Pietari oli sata vuotta sitten tärkeä paikka, pohjoiskarjalaisten oma Amerikka. Siellä oli vahva suomalaisyhteisö, ja kasvava suurkaupunki houkutteli suomalaisia töihin. Maaseudulta sinne ei kuitenkaan oikein uskallettu lähteä.

Puunjalostusteollisuus oli täällä keskeisessä asemassa. Metsähallituksella oli laajoja metsäalueita, ja yritykset olivat vähentäneet talonpoikaisomistusta ostamalla maata ja metsää.

Suurimmat, arvokkaimmat puut oli jo kaadettu. Metsäteollisuus tarvitsi kasvaakseen uuden innovaation, selluteollisuuden. Teollisuudessa Joensuu nähtiin varastona, jonne ei rakenneta suuria tehtaita. Kontiolahden puolella teollisuutta oli enemmän.

Penttilän saha oli kuitenkin perustettu vuonna 1871, mutta sen johtaja Väinö Cederberg kuoli juuri vuonna 1917.

Maan omistaminen ratkaisi yhteiskunnallisen aseman: jos et omistanut maata, et ollut mitään. Tilaton eli loisväestö oli suuri ongelma, koska maata omistamattomana he olivat osittain yhteiskunnan ulkopuolella. Myös vuokralla asuvia pidettiin sata vuotta sitten loisina. Loisia oli yli puolet väestöstä.

Vuokrataloja oli hyvin paljon. Usein taloissa oli kaksi tai kolme huoneistoa, ja talon omistaja asui yhdessä ja piti muissa vuokralaisia. Esimerkiksi kauppiaiden talot olivat suuria.

– Eriarvoisuus oli todella rankkaa. Johtajaporras eli kuin siat pellossa, ja työväestö näki nälkää, Tarma kuvailee.



Sosiaali- ja terveydenhuolto oli itsenäistymisen aikaan varsin kehnoa. Etenkin sosiaalihuolto oli erittäin heikoissa kantimissa, ja sille yritettiin keksiä parannuksia. Vaivaistalot olivat täynnä, eikä niiden oloissa ollut kehumista. Jos vaivaistaloon joutui, kuolema oli jo lähellä.

Heikoimmat ihmiset olivat täysin sen armolla, kuka tarjosi heistä halvimman hinnan. Yksityisiä yrityksiä syntyi, mutta niiden toiminta oli kyseenalaista.

Esimerkiksi Valtimolla annettiin huonoimmassa asemassa olevia vanhuksia ja vammaisia hoitoon miehelle, joka rakensi tupansa nurkkaan ikkunattoman lautakopin.

– Ruoka annettiin pienestä luukusta. Vuoden päästä kunnan tarkastaja totesi, että koppi ei kelpaa ihmisten asumukseksi, Björn kertoo.



Sata vuotta sitten lapsikuolleisuus oli suuri ja myös nuoria menehtyi paljon. Kulkutaudit, esimerkiksi lavantauti ja kurkkumätä, olivat yleinen kuolinsyy, ja niihin kuoli erityisen paljon imeväisikäisiä lapsia. Keuhkotautiin kuoli paljon aikuisia. Tuolloin alettiin jo ymmärtää, että puhdistamaton vesi ei ole terveellistä.

Rokotuspakko oli tullut vuonna 1889, mutta rokottamattomia lapsia oli silti, ja vuonna 1917 isorokko kiusasi Joensuun seudun asukkaita kahteen otteeseen. Sydänvika, aivohalvaus ja syöpä kirjattiin sata vuotta sitten kuolinsyyksi melko harvoin. Hukkumisia tapahtui tuohon aikaan kohtalaisen paljon.

Kuusikymppiset olivat sata vuotta sitten jo iäkkäitä. Nykyisin miesten elinajanodote on 78,5 vuotta ja naisten 84,1 vuotta.

– Vanhimmat ihmiset olivat sata vuotta sitten 70–80-vuotiaita, ja heitä oli hyvin vähän, Tarma kertoo.

Vuosi 1917 jäi historiaan myös siksi, että silloin Joensuun evankelisluterilaisessa seurakunnassa syntyi peräti 11 lasta avioliiton ulkopuolella. Kaikkiaan lapsia syntyi hieman yli sata. Äpäriksi kutsuttujen lasten suuren määrän on arveltu johtuvan muun muassa köyhyyden yleistymisestä ja siitä, etteivät ihmiset jaksaneet huolehtia moraalisista normeista.



Muita lähteitä: Pasi Tuunainen: Elämää entisajan Joensuussa, Joensuun kaupungin historia I, Tilastokeskus, Ilmatieteen laitos.

Artikkeli on julkaistu alun perin Karjalaisessa 14.1.2017.