Sähkökatkot jatkavat piinaamista - yli 2 000 taloutta ilman sähköä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa on kärsitty koko joulun ajan sähkökatkoista.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä tullut sankka lumisaderintama katkoi taas sähköjä uudelleen. Tapaninpäivän aamuna kello 7:n aikaan sähköttömiä talouksia oli Pohjois-Karjalan alueella yli 2 200.

Katkoja on ympäri maakuntaa, eniten kuitenkin Ilomantsissa, jossa yli 700 sähkötöntä taloutta. Myös Enossa yli 400 taloutta on ilman sähköä, Kontiolahdella 360. Sähköttömiä talouksia on myös Kiteellä, Lieksassa, Tuupovaarassa, Rääkkylässä, Nurmeksessa, Juuassa, Kiihtelysvaarassa, Polvijärvellä ja Tohmajärvellä.

Edelliset sähkökatkot saatiin korjattua joulupäivänä.

PKS tiedotti kuitenkin tuolloin, että heikkokin lumisade voi aiheuttaa herkästi yksittäisiä sähkövikoja, koska etenkin maakunnan itäosassa puut ovat jo valmiiksi raskaassa lumikuormassa.

Noin 60 asentajaa ja metsäammattilaista teki PKS:n alueella joulupäivänä ennakoivaa vianestoa, jossa on Enerken lisäksi apuna verkostourakoitsijoita muualtakin Suomesta.

Hankalin tilanne on Ilomantsin Hattuvaarassa, jossa puissa on tykkylunta. Hattuvaarassa onkin tehty myös helikopteritarkastuksia sähkölinjoille.

Päivitetty 12.10: Kello 12:n aikaan sähköt ovat edelleen poikki yli 1 300 taloudesta.