Alennusmyynnit houkuttelivat tekemään löytöjä heti joulun jälkeen

- Jos maa on musta, on ihan sama miten edullisesti suksia myymme, niitä ei silti osta kukaan, Intersportin myymäläpäällikkö Timo Heino toteaa.

Vaikka tänä talvena lunta on tullut jo reippaasti, suksikauppa vasta heräilee, sillä latujen kunnostus on paikoin yhä kesken. Paksuimpien talvitakkien myyntiä vauhdittaisi kireämpi pakkanen.

Vaikka alennusmyynnit kestävät tammikuulle saakka, on suurin ryntäys perinteisesti ollut heti joulun jälkeen.

- Kaikista vilkkain päivä määräytyy sen mukaan, sattuvatko välipäivät keskelle viikkoa vai viikonloppuun, Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen kertoo.

Kuluttajatutkimusten mukaan innokkaimmin joulun jälkeisiä alennusmyyntejä hyödyntävät nuoret, naiset ja lapsiperheet.

Osa kaupoista aloittaa alennusmyyntinsä jo ennen joulua ja erilaisia alennusmyyntikampanjoita järjestetään nykyään ympäri vuoden.

- Vain kahden alennusmyyntikauden aika on mennyttä. Uskon kuitenkin, että joulun jälkeinen ale säilyttää paikkansa vielä jonkin aikaa. Alennusmyyntikaudet kestävät kampanjoita pitempään ja alennuksessa olevien tuotteiden valikoima on suurempi, koska tarkoituksena on todella tehdä varastoihin tilaa seuraavan sesongin tuotteille, Loikkanen huomauttaa.