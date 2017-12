Pohjois-Karjalan sähkökatkopiina ei hellitä – helikopterit jäivät torstaina maahan

Pahiten sähkökatkot piinaavat tällä hetkellä Lieksaa ja Ilomantsia, jossa molemmissa noin 2 000 asiakasta on vailla sähköjä. Laajoja sähkökatkoja on myös Enon, Tuupovaaran, Nurmeksen, Kontiolahden, Juuan ja Kiihtelysvaaran alueilla.

Asteen verran plussan puolelle lauhtunut sää on lisännyt päivän aikana lumen painoa puissa ja samalla taivutellut lisää oksia ja runkoja sähköjohdoille, katkonut sähköjä ja aiheuttanut vaurioita jakeluverkon rakenteisiin.

– Lauhtuminen on ollut harmillisesti sen verran lievää ja keli niin tuuleton, että lumi on pysynyt edelleen tiukasti puissa kiinni. Vikatilanne on sen myötä tänään merkittävästi pahentunut myös jakelualueen pohjoisemmissa osissa, PKS tiedotti torstaina kello 17:n aikoihin.

Vikoja syntyy metsäisillä paikoilla koko ajan lisää, joten kokonaistilanne paranee nyt tuskastuttavan hitaasti.

Vikoja on päivän aikana ollut korjaamassa 170 ihmistä, ja niiden korjaamista jatketaan PKS:n mukaan pienemmällä miehityksellä läpi yön.

PKS:n tavoitteena oli käyttää helikoptereita vikojen etsinnässä ja kaatuneiden puiden sahauksessa, mutta ne joutuivat torstaina jäämään maahan huonon lentokelin takia.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan lumi- ja räntäsateita saadaan perjantain vastaisena yönä vedeksi muutettuna 3–5 millimetriä. Perjantain ja lauantain välisenä yönä sataa vielä lisää noin 5–10 millimetriä.

Lämpötilaennuste lupaa nollan ja plus yhden asteen välisiä lämpötiloja ja korkeille vaaraseuduille vähän kylmempää.

– Lauantain vastaisena yönä lämpimin ilma pyrkii Pohjois-Karjalan itäosaan, mikä voi hieman helpottaa tilannetta, mutta iso kysymys on, että riittääkö lyhytaikainen lauhtuminen lumien putoamiseen, PKS:ltä todetaan.

– Tykkytilanne on nyt erittäin herkkä pienillekin korkeuseroille ja lämpötilaennusteiden virheille ja voi säilyä erittäin hankalana vielä pitkälle ensi vuoden puolelle.

Pohjois-Karjalan Sähkö muistuttaa, ettei johdoille kaatuneita puita saa poistaa omatoimisesti. Sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla asiakaspalveluun 013 2663 100.

Vikatilannetta voi seurata myös PKS:n Katkot-palvelusta.