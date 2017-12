Sähkökatkoista kärsiville voidaan järjestää hätämajoitusta - "Käymme tarvittaessa talo talolta läpi"

Pelastuspäällikkö Esko Hätinen pelastuslaitoksesta kertoo, että sähkökatkoalueilla asuvien avun tarvetta selvitetään parhaillaan. Tarvittaessa ihmisille voidaan Hätisen mukaan järjestää kunnan kanssa myös tilapäismajoitusta, jos kotona ei pysty sähkökatkon vuoksi asumaan.

- Tarvittaessa järjestämme hätämajoitusta tai katsomme, pystyykö kotiin viemään kaikki tarvittavat palvelut.

- Myös kyläyhteisöt ja naapuriapu nousevat nyt merkittävään rooliin, Hätinen sanoo.

Haja-asutusalueella onni onnettomuudessa on se, että monessa talossa on tulisija, josta saa lämpöä.

- Juomavesi on muodostumassa ongelmaksi monessa paikassa, ja se on kriittinen asia, Hätinen toteaa.

- Käymme tarvittaessa talo talolta läpi tilanteen, hän sanoo.

Ilomantsissa, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa kodinhoitajat ovat jo toimittaneet asiakkailleen jonkin verran juomavettä. Paloasemilta saa Hätisen mukaan juomavettä, ja ongelma-alueilla paloasemat on miehitetty nyt vuorokauden ympäri.

Puhtaan veden jakelua on paloasemilla Juuassa, Ilomantsissa, Lieksassa, Enossa, Kontiolahdessa ja Tuupovaarassa. Ilomantsissa on myös kunnan vedenjakelua osoitteessa Hatelotie 2, ja toinen jakelupiste on paloasemalla osoitteessa Vepsänmäentie 4.

- Moni on mennyt myös omaistensa luokse, jossa on sähköt, Hätinen kertoo.

Siun sote avaa perjantaina päivystävän palvelunumeron, johon voi soittaa sähkökatkoon liittyen.

Hätänumeroon 112 soittamiseen liittyvistä ongelmista annettiin torstaina vaaratiedote ja pelastuslaitos ohjeisti hakemaan apua lähimmältä paloasemalta, jos hätänumeroon soittaminen ei onnistu.

Tällaisia avun hakijoita ei pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Yrjö Jantusen mukaan torstaina ollut.

- Hätänumeroon soittamisen pitäisi pääsääntöisesti nyt onnistua. Ongelma on siirtynyt yön aikana enemmän Nurmeksen puolelle. Sama ohje paloasemalle hakeutumisesta on voimassa yhä, Jantunen sanoo.