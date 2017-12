Sähköt alkoivat palautua - vielä 5 000 asiakasta ilman

Pohjois-Karjalan Sähkön jakelualueella on lauantaiaamuna kello seitsemän aikaan noin 5 000 asiakasta ilman sähköä.

Sähköt saatiin perjantain aikana palautettua tuhansille asiakkaille, sillä vielä perjantaiaamuna sähköttömiä asiakkaita oli yli 12 000.

Vaikein alue on Lieksassa, jossa yli 1 000 asiakasta on ilman sähköä. Myös Ilomantsissa sähköttömiä asiakkaita on yli 800, Juuassa reilut 600.

Sääennusteiden mukaan tilanne voi kuitenkin jatkua jopa yli vuodenvaihteen yli. Lisää märkää lunta sataa ennusteiden mukaan tänään Savosta Kainuun yli aina itäiseen Lappiin ulottuvalla alueella. Iltaa kohden sään odotetaan poutaantuvan, sanoo Ilmatieteen laitos.

Vaikka sähköt saadaan palautettua, ne voivat helposti katketa uudestaan.

PKS:ltä kerrottiin perjantai-iltana, että joissakin paikoissa sähkölinjojen rakenteen ovat särkyneet pahasti, eikä pelkkä puiden poisto riitä.