Pelastuslaitos raivannut viikon aikana yli 80 tielle kaatunutta puuta

Pelastuslaitosta on työllistänyt kuluneen viikon ajan pääosin puiden raivaustehtävät. Paksu tykkylumi on kaatanut puita sähkölinjojen lisäksi myös teille, ja pelastuslaitos on käynyt raivaamassa näitä.

Pelastuslaitoksen alueelta on viimeisen vuorokauden aikana raivattu 12 puuta, joista viimeisin oli Kolilla. Koko viikon aikana aatonaatosta laskien on raivattu yli 80 puuta. Suurin osa näistä puista on tukkinut teitä, tai jollakin muualla tavalla aiheuttanut vaaraa.

Ensihoidossa tehtäviä on ollut normaalisti, päivystävä palomestari Lauri Hirvonen kertoo pelastuslaitokselta.