Sähkökatkojen määrä laski kahteensataan – 150 korjaajaa töissä uudenvuodenaattona

Kello 17:n aikaan vailla sähköä oli enää noin 200 Pohjois-Karjalan Sähkön asiakasta. Lieksan, Ilomantsin ja Valtimon alueilla on vielä joitakin kohteita, joissa sähköt ovat olleet poikki keskiviikkoillasta alkaen.

– Jäljellä olevat viat ovat nyt kaikkein hitaimmin korjattavia suurten puusto- ja johtovaurioiden takia. Vikojen vähennyttyä tosin myös kalustoa ja miehistöä saadaan vikakohteille nopeammin ja enemmän, Pohjois-Karjalan Sähköstä kerrotaan.



Tykkylumen aiheuttamat massiiviset sähkönjakelun ongelmat alkoivat Pohjois-Karjalassa keskiviikkona. Pahimmillaan sähköt olivat torstaina ja perjantaina poikki samanaikaisesti noin 13 000 asiakkaalta.



Töitä on sunnuntaina tehty maastossa noin 150 sähköammattilaisen, kahdeksan metsäkoneen ja viiden helikopterin voimin.



PKS:n mukaan välittömästi vikojen korjausten jälkeen töiden painopiste siirtyy ennakoivaan häiriönhoitoon kaikkein lumisimmilla alueilla, kuten Juuassa, Nurmeksessa ja Valtimolla.



– Sähkölinjoja käydään koko ajan läpi järjestelmällisesti kilometri kilometriltä, ja samalla kaikki sähkönjakelua vaarantavat puut poistetaan.



Puiden poistoon käytetään vaikeimmissa kohteissa sahalla varustettuja helikoptereita tai monitoimikoneita. Helpommissa kohteissa liikutaan moottorikelkoilla ja miesvoimin.



– Ennakoivaa vianhoitoa tullaan tekemään niin kauan, kunnes kaikki tykkyriskialueella olevat johdot on käyty läpi, PKS lupaa.



Uudenvuodenpäivälle ja ensi viikolle on luvassa lisää lumisateita, joten sähkökatkosten mahdollisuus on lumisimmilla alueilla yhä olemassa lähiviikkojen aikana.



Johdoille kallistuneita puita ei saa edelleenkään mennä poistamaan omin voimin, vaan asiakkaat voivat ilmoittaa sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla asiakaspalveluun 013 2663 100. Vikatilannetta voi seurata myös Katkot-palvelusta osoitteesta katkot.pks.fi.